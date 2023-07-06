Гранты для ветеранов: первые участники получат 6,8 миллиона на бизнес

Первые гранты получат в общей сложности 19 человек: 10 участников боевых действий и 9 дружин военных. Восемь выплатят до 500 тыс. грн финансовой помощи, остальным — до 250 тыс. грн. Общая сумма составит 6,8 млн грн. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.