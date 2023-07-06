Первые гранты получат в общей сложности 19 человек: 10 участников боевых действий и 9 дружин военных. Восемь выплатят до 500 тыс. грн финансовой помощи, остальным — до 250 тыс. грн. Общая сумма составит 6,8 млн грн. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Гранты для ветеранов: первые участники получат 6,8 миллиона на бизнес
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Поддержка ветеранского бизнеса
Украинский ветеранский фонд Минветеранов запустил третью конкурсную программу поддержки ветеранского бизнеса в 2023 году. Ветераны, ветеранки, члены семей погибших защитников и защитниц могут получить от 500 000 до 3 млн грн.
Источник: Минфин
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