В Украине национализировали российский самолет стоимостью 150 миллионов

Высший антикоррупционный суд по материалам Службы безопасности Украины принял решение о передаче в доход государства грузопассажирского самолета АН-140−100, принадлежащего подсанкционной российской корпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Таким образом, суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества «Ростеху».

По данным СБУ, стоимость упомянутого самолета составляет около 150 млн грн.

До полномасштабного вторжения России в Украину воздушное судно было передано украинскому государственному предприятию «Антонов» для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в страну-агрессора.

По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского «Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина», входящий в структуру «Ростеха» и ведущий производитель военной авиатехники России.

Именно эта российская компания поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, воюющих против Украины.

Следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Следствие продолжается.