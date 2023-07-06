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6 июля 2023, 15:14 Читати українською

Израиль планирует освободить иностранцев от налогов на криптовалюту

Законопроект о полном освобождении от налоговых сборов для владеющих цифровыми активами иностранцев прошел первое чтение в парламенте Израиля. Об этом сообщает Forklog.

Законопроект о полном освобождении от налоговых сборов для владеющих цифровыми активами иностранцев прошел первое чтение в парламенте Израиля.
Фото: pixabay.com

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Инициатива предусматривает снижение налогов на продажу криптоопционов для сотрудников аффилированных компаний с 50% до 25%. Документ также предлагает использовать термин «цифровая валюта» отдельно от «ценной бумаги».

Согласно пояснительной записке, готовящийся закон должен повысить привлекательность страны для зарубежных инвесторов.

«До сих пор сотрудники в криптоиндустрии должны были платить двойной налог на опционы по сравнению с работниками традиционной высокотехнологичной отрасли. Более того, иностранные резиденты не имели тех же льгот в блокчейн-секторе, что и классические инвесторы. Эта поправка направлена на то, чтобы сбалансировать ситуацию и устранить дискриминацию в налогообложении», — заявил депутат Дэн Иллоуз.

По его словам, предложение получило поддержку коалиционного правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Источник: Минфин
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