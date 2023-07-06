Shein планирует провести листинг акций в США

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 июля 2023, 14:40 Читати українською

Shein планирует провести листинг акций в США

Популярный на мировом рынке производитель одежды Shein обсуждает с тройкой инвестбанков и парой торговых площадок варианты для проведения IPO своих ценных бумаг в Соединенных Штатах. Фирма пока не выбрала место размещения акций, но рассматривает NASDAQ и NYSE, о чём информируют эксперты LBLV.

Популярный на мировом рынке производитель одежды Shein обсуждает с тройкой инвестбанков и парой торговых площадок варианты для проведения IPO своих ценных бумаг в Соединенных Штатах.
Фото: LBLV

Сроки листинга на сегодняшний день пока не установлены. Также не исключено, что в конечном итоге Shein откажется от размещения ценных бумаг в обозримом будущем.

В течение последних июньских дней стало известно, что китайская фирма направила заявление на регистрацию листинга в SEC. Но затем соответствующие публикации были отозваны, поскольку в них содержалась недостоверная информация. Согласно уточнённым данным, ретейлер занимался лишь составлением черновиков таких заявок.

В прошлом компания провела раунд привлечения инвестиций, получив в итоге $2 миллиарда. Её оценочная стоимость при этом составила $66 миллиардов, что на 34% меньше значения, зафиксированного в 2022-м.

По словам аналитиков LBLV, снижение оценки позволит Shein увеличить рыночную цену, если листинг состоится.

О намерении компании возвратиться к планированию размещения акций на Нью-Йоркской бирже информация появилась ещё в первые месяцы 2022-го. Обсуждалась, помимо всего прочего, смена гражданства основателя Shein для обхода суровых правил КНР, касающихся листингов за рубежом. В начале этого года сообщалось, что компания от планов насчёт IPO не отказалась.

Александр Миронов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами