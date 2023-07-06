Shein планирует провести листинг акций в США

Популярный на мировом рынке производитель одежды Shein обсуждает с тройкой инвестбанков и парой торговых площадок варианты для проведения IPO своих ценных бумаг в Соединенных Штатах. Фирма пока не выбрала место размещения акций, но рассматривает NASDAQ и NYSE, о чём информируют эксперты LBLV .

Сроки листинга на сегодняшний день пока не установлены. Также не исключено, что в конечном итоге Shein откажется от размещения ценных бумаг в обозримом будущем.

В течение последних июньских дней стало известно, что китайская фирма направила заявление на регистрацию листинга в SEC. Но затем соответствующие публикации были отозваны, поскольку в них содержалась недостоверная информация. Согласно уточнённым данным, ретейлер занимался лишь составлением черновиков таких заявок.

В прошлом компания провела раунд привлечения инвестиций, получив в итоге $2 миллиарда. Её оценочная стоимость при этом составила $66 миллиардов, что на 34% меньше значения, зафиксированного в 2022-м.

По словам аналитиков LBLV, снижение оценки позволит Shein увеличить рыночную цену, если листинг состоится.

О намерении компании возвратиться к планированию размещения акций на Нью-Йоркской бирже информация появилась ещё в первые месяцы 2022-го. Обсуждалась, помимо всего прочего, смена гражданства основателя Shein для обхода суровых правил КНР, касающихся листингов за рубежом. В начале этого года сообщалось, что компания от планов насчёт IPO не отказалась.

Александр Миронов, финансовый аналитик LBLV