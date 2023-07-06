Чиновникам, депутатам и ученым проиндексировали пенсии. Средний размер повышения — тысяча гривен

В Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексировано на 19,7% пенсии по некоторым категориям. Выплата перечисленных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.