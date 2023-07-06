В Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексировано на 19,7% пенсии по некоторым категориям. Выплата перечисленных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.
Чиновникам, депутатам и ученым проиндексировали пенсии. Средний размер повышения — тысяча гривен
Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения — 1020,71 грн.
Кому повысили пенсии
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16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом «О государственной службе», в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
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659 пенсионерам в закон «О статусе народного депутата Украины» — на 1450,98 грн;
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1574 пенсионерам в закон «О службе в органах местного самоуправления» — на 634,89 грн;
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197 пенсионерам в закон «О научной и научно-технической деятельности» — на 422,51 грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
НО для всех напоминаю следующее —
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну службу»
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 10 грудня 2015 року № 889-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус народного депутата України»
Президент України Л.КРАВЧУК м. Київ 17 листопада 1992 року
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Президент України Л.КУЧМА м. Київ 7 червня 2001 року
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну діяльність від» 26.11.2015
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 26 листопада 2015 року
Как-то «зе командой» и не пахнет!!!