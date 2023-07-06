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6 июля 2023, 13:16 Читати українською

Закрыть все нелегальные обменники: Гетманцев анонсировал следующие меры против нарушителей

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел совместное заседание с Национальным банком по проблемам обмена валюты, и поставил задачу за месяц закрыть все нелегальные обменники. Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел совместное заседание с Национальным банком по проблемам обмена валюты, и поставил задачу за месяц закрыть все нелегальные обменники.

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Незаконные обменники

«Сформулировали четкую задачу Нацпола — полное и окончательное их прекращение (незаконных обменников — ред.). Перечень добавим, если Нацпол сам не видит. Срок — месяц», — написал он.

Оценка действий НБУ

Гетманцев в целом положительно оценил действия Нацбанка по решению проблемы с отказом участников рынка принимать у населения изношенные и старые купюры иностранных валют.

Однако подчеркнул, что проблема еще не решена окончательно, и жалоб от людей до сих пор много.

По мнению главы Комитета, недовольство граждан прекратится только после привлечения к ответственности наиболее системных нарушителей.

«В этом контексте поздравляю „тайных покупателей“ НБУ, горячую линию и системную проверку жалоб, поступающих от людей в Нацбанк», — написал Гетманцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+89
Riojas
Riojas
6 июля 2023, 13:40
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Ну если проблема у пана Гетьманцева почти решена, то ладно. Областной центр — по всем менкам стоят курсы «белый доллар / синий доллар», приносишь белый — гривны нет, принимает немного изношенные доллары только терминал привата. Единственное, что изменилось — банки вообще перестали выдавать новую валюту, даже с валютных депозитов. В привате выдали труху, которую пришлось класть им обратно на депозит, потому что *это* не приняли бы нигде, ПУМБ выдал нормальные, но 1996 года, под который тоже «гривны нет».
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0
BobKickass
BobKickass
6 июля 2023, 15:16
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Треба не лінуватися й писати скарги на обмінки, само воно не зміниться. Офіційну обмінку можуть оштрафувати після скарги, сіру можуть закрити взагалі.
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0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 июля 2023, 15:19
#
На рынках полно точек, где годами стоят менялы и их «никто не видит». То что платят «взносы». С приватом да это беда, надо кататься по городу, выискивая где норм купюры, а не ветхий проштампованный затертый мусор. Кассиры в курсе этого, что им привозят шлак. Похоже просто приват выбрали для сброса всего мусора, который надо было вывозить на инкассо и перестали покупать норм купюры
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