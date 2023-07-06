Закрыть все нелегальные обменники: Гетманцев анонсировал следующие меры против нарушителей

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел совместное заседание с Национальным банком по проблемам обмена валюты , и поставил задачу за месяц закрыть все нелегальные обменники . Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев .

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Незаконные обменники

«Сформулировали четкую задачу Нацпола — полное и окончательное их прекращение (незаконных обменников — ред.). Перечень добавим, если Нацпол сам не видит. Срок — месяц», — написал он.

Оценка действий НБУ

Гетманцев в целом положительно оценил действия Нацбанка по решению проблемы с отказом участников рынка принимать у населения изношенные и старые купюры иностранных валют.

Однако подчеркнул, что проблема еще не решена окончательно, и жалоб от людей до сих пор много.

По мнению главы Комитета, недовольство граждан прекратится только после привлечения к ответственности наиболее системных нарушителей.

«В этом контексте поздравляю „тайных покупателей“ НБУ, горячую линию и системную проверку жалоб, поступающих от людей в Нацбанк», — написал Гетманцев.