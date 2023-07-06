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6 июля 2023, 12:08 Читати українською

В Дании Saxo Bank обязали свернуть торговлю криптовалютой: что нового на рынке цифровых валют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Власти Дании обязали Saxo Bank свернуть торговлю криптовалютой — Bloomberg

Служба финансового надзора Дании обязала местный Saxo Bank к концу 2024 года ликвидировать свои позиции в цифровых активах. Об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор пояснил, что собственные операции с криптовалютами не входят в список разрешенных видов деятельности для финансовых учреждений.

Saxo Bank запустил платформу для торговли криптовалютами клиентами. В целях хеджирования организация добавила на баланс неназванную сумму в цифровых активах.

Новые правила, касающиеся крипторынков, вступят в силу в конце 2024 года, поэтому область «пока остается нерегулируемой», напомнили в FSA.

Ведущий банк Сингапура DBS Bank добавил поддержку цифрового юаня

Крупнейший сингапурский банк DBS Bank открыл для клиентов возможность получать платежи в цифровом юане (e-CNY).

Недавно запущенная компанией платформа позволяет мерчантам автоматически переводить суммы в китайской CBDC на банковские депозитные счета. По заявлению банка, по меньшей мере один клиент уже воспользовался опцией.

В феврале DBS Bank заявил о планах подать заявку на получение лицензии для предоставления криптовалютных услуг в Гонконге — автономном районе КНР.

В Сингапуре банк обладает подобным одобрением регулятора с 2021 года. Финансовая компания запустила в городе-государстве ориентированную на институциональных инвесторов криптоторговую платформу DDEx.

Binance приостанавливает поддержку ввода и вывода токенов, связанных с проектом Multichain

С 7 июля криптовалютная биржа Binance приостановит поддержку ввода и вывода нескольких токенов после майского инцидента с кроссчейн-проектом Multichain.

Блокировка затронула монеты, созданные проблемным протоколом в различных сетях:

  • Polkastarter (POLS) на BNB Chain;
  • Alchemy Pay (ACH) на BNB Chain;
  • SuperVerse (SUPER) на BNB Chain;
  • Harvest Finance (FARM) на BNB Chain;
  • Travala (AVA) на Ethereum;
  • Spell Token (SPELL) на Avalanche;
  • Beefy.Finance (BIFI) на Fantom Network;
  • Alpaca Finance (ALPACA) на Fantom Network.

Binance не уточнила причину своего решения. Оно будет действовать до следующего уведомления торговой платформы.

Представители компании добавили, что пользователи по-прежнему могут депонировать и выводить затронутые токены через другие сети, поддерживаемые биржей.

В Великобритании поддержали законопроект о конфискации криптовалют

Палата лордов Великобритании одобрила проект закона об изъятии и заморозке цифровых активов, связанных с преступной деятельностью.

Инициативу выдвинули еще в сентябре 2022 года. В октябре законодатели внесли поправки, упрощающие конфискацию криптовалют по делам о финансировании терроризма. Перед окончательным вступлением в силу документ должен пройти через Палату общин.

Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности наделяет правоохранителей полномочиями в срочном порядке блокировать преступные транзакции, а суды получают возможность запрашивать изъятие средств.

Чтобы выявлять незаконную деятельностью, власти Великобритании назначили советников по вопросам цифровых активов для консультирования полиции и других органов правопорядка.

В заявлении, опубликованном в преддверии первых слушаний, власти упомянули, что новые законы закрепят репутацию Великобритании как благоприятного места для процветания законного бизнеса и устранят источники незаконных доходов.

В рамках противодействия финансовым преступлениям правила требуют регистрации компаний и подтверждения личности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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jakiro
jakiro
6 июля 2023, 12:43
#
Ше напишіть шо SAXO Bank попросив українських юзерів на вихід до 2024 року!
«We are writing to give you early notification that we have thoroughly reviewed the list of countries that we do business in and, consequently, we have decided to end our service in a number of countries, including your country, Ukraine.

We will be sending a formal termination notification before the end of the year.»
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