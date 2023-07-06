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В Дании Saxo Bank обязали свернуть торговлю криптовалютой: что нового на рынке цифровых валют
Власти Дании обязали Saxo Bank свернуть торговлю криптовалютой — Bloomberg
Служба финансового надзора Дании обязала местный Saxo Bank к концу 2024 года ликвидировать свои позиции в цифровых активах. Об этом сообщает Bloomberg.
Регулятор пояснил, что собственные операции с криптовалютами не входят в список разрешенных видов деятельности для финансовых учреждений.
Saxo Bank запустил платформу для торговли криптовалютами клиентами. В целях хеджирования организация добавила на баланс неназванную сумму в цифровых активах.
Новые правила, касающиеся крипторынков, вступят в силу в конце 2024 года, поэтому область «пока остается нерегулируемой», напомнили в FSA.
Ведущий банк Сингапура DBS Bank добавил поддержку цифрового юаня
Крупнейший сингапурский банк DBS Bank открыл для клиентов возможность получать платежи в цифровом юане (e-CNY).
Недавно запущенная компанией платформа позволяет мерчантам автоматически переводить суммы в китайской CBDC на банковские депозитные счета. По заявлению банка, по меньшей мере один клиент уже воспользовался опцией.
В феврале DBS Bank заявил о планах подать заявку на получение лицензии для предоставления криптовалютных услуг в Гонконге — автономном районе КНР.
В Сингапуре банк обладает подобным одобрением регулятора с 2021 года. Финансовая компания запустила в городе-государстве ориентированную на институциональных инвесторов криптоторговую платформу DDEx.
Binance приостанавливает поддержку ввода и вывода токенов, связанных с проектом Multichain
С 7 июля криптовалютная биржа Binance приостановит поддержку ввода и вывода нескольких токенов после майского инцидента с кроссчейн-проектом Multichain.
Блокировка затронула монеты, созданные проблемным протоколом в различных сетях:
- Polkastarter (POLS) на BNB Chain;
- Alchemy Pay (ACH) на BNB Chain;
- SuperVerse (SUPER) на BNB Chain;
- Harvest Finance (FARM) на BNB Chain;
- Travala (AVA) на Ethereum;
- Spell Token (SPELL) на Avalanche;
- Beefy.Finance (BIFI) на Fantom Network;
- Alpaca Finance (ALPACA) на Fantom Network.
Binance не уточнила причину своего решения. Оно будет действовать до следующего уведомления торговой платформы.
Представители компании добавили, что пользователи по-прежнему могут депонировать и выводить затронутые токены через другие сети, поддерживаемые биржей.
В Великобритании поддержали законопроект о конфискации криптовалют
Палата лордов Великобритании одобрила проект закона об изъятии и заморозке цифровых активов, связанных с преступной деятельностью.
Инициативу выдвинули еще в сентябре 2022 года. В октябре законодатели внесли поправки, упрощающие конфискацию криптовалют по делам о финансировании терроризма. Перед окончательным вступлением в силу документ должен пройти через Палату общин.
Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности наделяет правоохранителей полномочиями в срочном порядке блокировать преступные транзакции, а суды получают возможность запрашивать изъятие средств.
Чтобы выявлять незаконную деятельностью, власти Великобритании назначили советников по вопросам цифровых активов для консультирования полиции и других органов правопорядка.
В заявлении, опубликованном в преддверии первых слушаний, власти упомянули, что новые законы закрепят репутацию Великобритании как благоприятного места для процветания законного бизнеса и устранят источники незаконных доходов.
В рамках противодействия финансовым преступлениям правила требуют регистрации компаний и подтверждения личности.
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