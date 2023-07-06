В пятницу, 7 июля, в 10.00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической и сувенирной продукции. Об этом сообщает регулятор.
НБУ анонсировал пополнение ассортимента нумизматической и сувенирной продукции (список)
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Что нового появится в интернет-магазине НБУ
- Памятная монета из серебра «В единстве — сила»;
- Памятная монета из нейзильбера «Ой у лузі червона калина» в сувенирной упаковке;
- Памятная монета из нейзильбера «Рожденный в Украине» в сувенирной упаковке;
- Набор из трех монет из нейзильбера в сувенирной упаковке «Государственные символы Украины»;
- Памятная медаль «Город героев — Николаев»;
- Памятная медаль «Город героев — Чернигов»;
- Памятная банкнота номиналом 20 гривен к 160-летию со дня рождения Ивана Франко в сувенирной упаковке;
- Сувенирная банкнота «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины»;
- Сувенирная банкнота «Сто гривен» (к 100-летию событий Украинской революции 1917−1921 годов) в сувенирной упаковке;
- Сувенирная банкнота «Сто карбованців» (к 100-летию событий Украинской революции 1917−1921 годов) в сувенирной упаковке.
Приобрести данные памятные монеты и сувенирные банкноты можно будет уже завтра на сайте интернет-магазина НБУ.
Источник: Минфин
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