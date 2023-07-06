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6 июля 2023, 10:02 Читати українською

Рынки снижаются, нефть растет: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США снизились в среду

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq упали на 0,2%, а индекс Dow Jones сократился на 0,4%.

Все из-за публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, которые указывают на склонность ФРС продолжать повышать процентные ставки на фоне более сильной, чем ожидалось, экономической активности в стране, а также устойчивой инфляции.

Ранее, в июне, американский регулятор оставил процентные ставки в стране без изменений впервые после десяти последовательных повышений.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,7%, японский Nikkei упал на 1,8%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,9%, сингапурский STI сократился на 0,8%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,5% и 3,1% соответственно.

Инвесторы в Азии обеспокоены сохранением ястребиной политики ФРС, а также нарастающей эскалацией торговой войны между США и Китаем.

Нефтяные цены выросли до двухнедельного максимума

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 0,5% до $76,65 за баррель, а контракты на WTI прибавили 2,8% до $71,79. Оба этих показателя достигли самого высокого уровня с 21 июня.

Стремительный рост нефтяных цен последовал за заявлением министра энергетики Саудовской Аравии, что ОПЕК и ее союзники сделают «все необходимое» для поддержки рынка нефти, намекнув на возможность дальнейшего сокращения добычи.

Тем не менее аналитики из Morgan Stanley недавно понизили свой прогноз в отношении цен на нефть, ожидая профицит нефтяных запасов в первом полугодии 2024 года.

Microsoft станет второй компанией после Apple с рыночной оценкой в $3 трлн

Аналитики из Wedbush Securities считают, что это произойдет уже в начале 2024 года, поскольку Microsoft продолжает увеличивать свою долю на рынке облачных вычислений.

Эксперты также отмечают, что компания только начинает выходить на новый уровень роста благодаря участию в развитии ИИ.

В Wedbush заявляют, что Microsoft сможет монетизировать технологии ИИ, в частности чат-бота ChatGPT, разработанного OpenAI при поддержке облачного гиганта, гораздо раньше, чем ожидает Уолл-Стрит.

На этом фоне аналитики из Wedbush сохранили рейтинг «лучше рынка» для акций Microsoft и установили целевую цену для них в $375.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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