SENSAR действует. — Второй Invest Forum от компании

Отдельное направление работы SENSAR Development — ​​социальные инициативы. Команда опытных специалистов просто не имеет права не реализовывать свой потенциал. Воплощать новые идеи, создавать современную архитектуру, формировать у украинцев понятие качественного клиентского сервиса, реализовывать социально значимые проекты — основная стратегия компании, и война не станет этому преградой.

Впервые масштабный форум про инвестиции на 2 000+ участников компания провела в 2021 году в Запорожье. Уже тогда стало понятно, что имеется заметный спрос на экспертные знания в сфере инвестиций. Поэтому командой SENSAR было принято решение, что в этом году такой форум просто необходим. В компании понимают, как в современных условиях инвестору сложно развивать собственный бизнес и делать свой вклад в экономику Украины.

А потому SENSAR действует. Несмотря на активизацию вражеских обстрелов в последние недели в Киеве — 30 июня в КВЦ Парковом было проведено грандиозное событие — Invest Forum. Restart.

1000+ участников.

8 часов качественного инвест-контента.

23 топ-спикера — инвесторы-эксперты из разных отраслей.

Безграничный нетворкинг.

Участники форума могли задавать свои live-вопросы и лично пообщаться со спикерами, среди которых:

Марк Марченко , CEO, основатель SENSAR Development.

, CEO, основатель SENSAR Development. Галина Янченко , секретарь Национального инвестиционного совета Украины, Председатель Временной специальной комиссии Верховной рады по защите прав инвесторов, народный депутат Украины.

, секретарь Национального инвестиционного совета Украины, Председатель Временной специальной комиссии Верховной рады по защите прав инвесторов, народный депутат Украины. Александр Герчик , профессиональный трейдер, основатель образовательной платформы Gerchik Trading Ecosystem.

, профессиональный трейдер, основатель образовательной платформы Gerchik Trading Ecosystem. Мирослава Козачук , владелица и СЕО компании Franchise Group, преподаватель в Big Money University и «Первая школа по франчайзингу».

, владелица и СЕО компании Franchise Group, преподаватель в Big Money University и «Первая школа по франчайзингу». Эрик Найман , управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер.

, управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер. Дмитрий Карпиловский , соучредитель, управляющий партнер УкрИнвестКлуба.

, соучредитель, управляющий партнер УкрИнвестКлуба. Игорь Фостенко , основатель компании Enjoy The Wood с оборотом более 12 млн долларов в год.

, основатель компании Enjoy The Wood с оборотом более 12 млн долларов в год. Константин Писаренко , основатель T.H.E. CAPITAL.

, основатель T.H.E. CAPITAL. Артур Лупашко , основатель и СEO Ribas Hotels Group.

, основатель и СEO Ribas Hotels Group. Артур Михно , СЕО и соучредитель Work.ua.

, СЕО и соучредитель Work.ua. Владислав Савченко , основатель и владелец международной группы IT компаний Powercode, Foodex.24.

, основатель и владелец международной группы IT компаний Powercode, Foodex.24. Антон Дзюба , соучредитель и CEO DOUBLETOP, управляющий инвестиционным криптофондом.

, соучредитель и CEO DOUBLETOP, управляющий инвестиционным криптофондом. Алексей Василенко , искусствовед-эксперт, эксперт программы Inous в Mark Braus Institute, соучредитель аукционного дома Goldens, владелец компании Corpus Fine Art.

, искусствовед-эксперт, эксперт программы Inous в Mark Braus Institute, соучредитель аукционного дома Goldens, владелец компании Corpus Fine Art. Александр Андросович , Business developer в ЛУН.

, Business developer в ЛУН. Андрей Остапчук, Forbes 30 under 30, основатель Young Business Club и другие.

Форум прошел. И команда SENSAR Development в очередной раз убедилась, что двигается в правильном направлении. А потому продолжает действовать: строить в Запорожье в 40 км от фронта, реализовывать новые инвестиционные проекты во Львове, Яремче, организовывать бизнес-форумы для понимания, как нам всем действовать сейчас — в разгар войны. Ну и, конечно, продолжает надеяться на лучшее и верить в будущее нашей страны.