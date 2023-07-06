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6 июля 2023, 11:44 Читати українською

SENSAR действует. — Второй Invest Forum от компании

Отдельное направление работы SENSAR Development — ​​социальные инициативы. Команда опытных специалистов просто не имеет права не реализовывать свой потенциал. Воплощать новые идеи, создавать современную архитектуру, формировать у украинцев понятие качественного клиентского сервиса, реализовывать социально значимые проекты — основная стратегия компании, и война не станет этому преградой.

Впервые масштабный форум про инвестиции на 2 000+ участников компания провела в 2021 году в Запорожье. Уже тогда стало понятно, что имеется заметный спрос на экспертные знания в сфере инвестиций. Поэтому командой SENSAR было принято решение, что в этом году такой форум просто необходим. В компании понимают, как в современных условиях инвестору сложно развивать собственный бизнес и делать свой вклад в экономику Украины.

А потому SENSAR действует. Несмотря на активизацию вражеских обстрелов в последние недели в Киеве — 30 июня в КВЦ Парковом было проведено грандиозное событие — Invest Forum. Restart.

1000+ участников.

8 часов качественного инвест-контента.

23 топ-спикера — инвесторы-эксперты из разных отраслей.

Безграничный нетворкинг.

Участники форума могли задавать свои live-вопросы и лично пообщаться со спикерами, среди которых:

  • Марк Марченко, CEO, основатель SENSAR Development.
  • Галина Янченко, секретарь Национального инвестиционного совета Украины, Председатель Временной специальной комиссии Верховной рады по защите прав инвесторов, народный депутат Украины.
  • Александр Герчик, профессиональный трейдер, основатель образовательной платформы Gerchik Trading Ecosystem.
  • Мирослава Козачук, владелица и СЕО компании Franchise Group, преподаватель в Big Money University и «Первая школа по франчайзингу».
  • Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер.
  • Дмитрий Карпиловский, соучредитель, управляющий партнер УкрИнвестКлуба.
  • Игорь Фостенко, основатель компании Enjoy The Wood с оборотом более 12 млн долларов в год.
  • Константин Писаренко, основатель T.H.E. CAPITAL.
  • Артур Лупашко, основатель и СEO Ribas Hotels Group.
  • Артур Михно, СЕО и соучредитель Work.ua.
  • Владислав Савченко, основатель и владелец международной группы IT компаний Powercode, Foodex.24.
  • Антон Дзюба, соучредитель и CEO DOUBLETOP, управляющий инвестиционным криптофондом.
  • Алексей Василенко, искусствовед-эксперт, эксперт программы Inous в Mark Braus Institute, соучредитель аукционного дома Goldens, владелец компании Corpus Fine Art.
  • Александр Андросович, Business developer в ЛУН.
  • Андрей Остапчук, Forbes 30 under 30, основатель Young Business Club и другие.

Форум прошел. И команда SENSAR Development в очередной раз убедилась, что двигается в правильном направлении. А потому продолжает действовать: строить в Запорожье в 40 км от фронта, реализовывать новые инвестиционные проекты во Львове, Яремче, организовывать бизнес-форумы для понимания, как нам всем действовать сейчас — в разгар войны. Ну и, конечно, продолжает надеяться на лучшее и верить в будущее нашей страны.

Источник: Минфин
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