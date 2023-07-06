За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 232,3 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
600 российских оккупантов, 6 танков и 21 БПЛА. Потери врага за 5 июля
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Потери врага
- личного состава — около 232 300 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4068 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 7932 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 4310 (+22) ед,
- РСЗО — 657 (+1) ед,
- средства ПВО — 404 (+9) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3635 (+21),
- крылатые ракеты — 1264 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6888 (+23) ед,
- специальная техника — 605 (+7).
Источник: Минфин
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