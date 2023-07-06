Хакеры похитили в июне $93 миллиона в криптовалюте — PeckShield

Аналитическая компания PeckShield в своем ежемесячном отчете сообщила о росте краж криптовалюты в июне. За этот месяц злоумышленникам удалось похитить около $93 млн в криптовалюте, совершив 42 взлома. Об этом пишет Криптомисто.

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Сколько удалось похитить

По состоянию на 30 июня 2023 года, аналитики зафиксировали, что около 1105 ETH и 1579 BNB было переведено на криптомиксер Tornado Cash. Кроме того, 0,18 ETH было отправлено на платформу ChangeNOW, а 19 990 DAI — на платформу Railgun. Хакеры также выводили украденные средства на платформы CEX и FixedFloat, сообщают в PeckShield.

В июне также был похищен NFT на сумму $2,27 млн, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно данным PeckShield, самым значительным случаем взлома стало похищение $12 млн в криптовалюте из криптогаманца Atomic Wallet. Однако другие аналитические платформы сообщают, что этот излом мог привести к потере $100 млн в криптовалюте.

Ранее Elliptic сообщила о том, что криптоактивы, похищенные из кошельков Atomic Wallet, были обнаружены на сервисе Sinbad, который популярен среди хакеров из группировки Lazarus Group.

Напомним

Суммарный объем похищенных хакерами криптовалют за первую половину 2023 года составил $457,78 млн. В январе было украдено $8,8 млн, в феврале — $35,5 млн, в марте — $211,5 млн. в мае — $16,03 млн, а в июне — $92,55 млн.