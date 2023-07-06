Украинский ветеранский фонд Минветеранов запустил третью конкурсную программу поддержки ветеранского бизнеса в 2023 году. Ветераны, ветеранки, члены семей погибших защитников и защитниц могут получить от 500 000 до 3 млн грн, говорится в пресс-релизе фонда, пишет Forbes.ua.
В Украине запустили программу поддержки ветеранского бизнеса: кто может получить деньги
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Как подать заявку
Подать заявку можно до 13 июля 2023 (включительно).
Финансовую поддержку могут получить:
- ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных как физические лица-предприниматели;
- юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Программа #Стоит проходит в конкурсном формате. Участники будут защищать бизнес-проекты перед экспертным советом.
Напомним
Украинский ветеранский фонд Минветеранов уже больше года поддерживает ветеранский бизнес. За 2022-й 269 ветеранов и членов семей погибших защитников и защитниц получили финансовое усиление.
Источник: Минфин
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