Гривна укрепилась к евро на семь копеек. Курс НБУ

6 июля европейская валюта подешевела на 7 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,78 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

5 июля НБУ установил официальный курс на уровне 39,85 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и продаже.

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