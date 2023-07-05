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5 июля 2023, 18:28 Читати українською

Румынская компания превысила отметку в $10 миллиардов на «историческом» IPO

Румынская энергетическая компания Hidroelectrica вышла на биржу. Ее публичное размещение (IPO) стало самым большим в истории фондового рынка Румынии и рекордным для всей Европы в 2023 году. Об этом сообщает Reuters.

Румынская энергетическая компания Hidroelectrica вышла на биржу.
Фото: romania-insider.com

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Акции компании при размещении оценили в 104 лея за штуку ($22,87) при общей капитализации $10,3 млрд, что в правительстве Румынии расценили как исторический успех.

Ценные бумаги Hidroelectrica станут торговаться на Бухарестской бирже с 12 июля. На продажу выставили все 19,97% акций принадлежавших фонду Fondul Proprietatea под управлением американской компании Franklin Templeton. Остальные 80% акций остаются в собственности правительства Румынии.

Агентство указывает, что планы листинга Hidroelectrica обсуждались более десяти лет, но IPO состоялось только после требования Евросоюза — это стало условием разблокирования румынских денег из фонда восстановления после пандемии коронавируса.

«Это событие, которое ожидали более 10 лет, а также крупнейший листинг в истории Бухарестской фондовой биржи. Исторический успех листинга Hidroelectrica показывает, что это был правильный выбор», — заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

До размещения акций Hidroelectrica крупнейшим IPO в Европе в 2023 году было размещение итальянского оператора казино Lottomatica Group в размере $663 млн.

Источник: Минфин
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