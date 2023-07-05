В настоящее время прямые убытки Украины от российской агрессии составляют примерно $149 млрд. Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ KSE Максим Нефедов, передает Укринформ.
Украина из-за войны понесла прямые убытки почти на $149 миллиардов — KSE
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Оценка ущерба
«Сейчас мы оцениваем прямые убытки от второго этапа российской агрессии, начавшегося в феврале 2022 года, примерно в $149 млрд. Речь идет о прямых убытках — уничтоженных зданиях, автомобилях, а не об общем объеме ущерба, который учитывает человеческие потери», — сказал Нефедов.
Он рассказал, что в рамках проекта «россия заплатит» аналитики КШЭ работают с государственными органами и бизнесом, чтобы понять размер ущерба и их последствия для экономики страны.
Кроме того, специалисты КШЭ также занимаются анализом потерь от разрушения Каховской ГЭС, чтобы «облегчить работу частным владельцам и заявителям».
Напомним
Из-за подрыва Каховской ГЭС Украине нанесено по меньшей мере $2 млрд прямого ущерба, речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии и промышленности.
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