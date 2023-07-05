В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдать лицензии новым банкам

В Южной Корее хотят повысить конкуренцию на банковском рынке. Впервые за 30 лет в стране разрешат выдать лицензии новым банкам. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи.

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«Региональным банкам будет позволено расширить свою деятельность на всю страну. Впервые через 30 лет может быть создан новый общенациональный банк. Это важно потому, что новый общенациональный банк сможет базироваться не в Сеуле, а в другом городе», — заявил регулятор.

Доминирование банков

По данным Financial Times, в Южной Корее доминируют пять крупных банков:

Shinhan,

Kookmin,

Hana,

Woori,

NongHyup.

Президент страны Юн Сок Йоль недавно раскритиковал их деятельность за «денежный пир» — в зарабатывании легких денег на разнице в процентных ставках по кредитам и депозитам.

Решение регулятора призвано повысить конкуренцию на банковском рынке.

Органы власти готовы содействовать вхождению на рынок новых игроков, в частности, интернет-банков и других специализированных учреждений, если их бизнес-планы признают стабильными и жизнеспособными.

Кто может получить новую лицензию

Первым банком, который может получить новую лицензию, может стать Daegu Bank — региональное подразделение финансового холдинга DGB Financial Group по Тегу (четвертый по населению город Южной Кореи).