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5 июля 2023, 15:52 Читати українською

Инфляция в Турции в июне замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Инфляция в Турции в июне замедлилась по итогам восьмого месяца подряд — до минимальных с декабря 2021 года 38,2% в годовом выражении, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

Инфляция в Турции в июне замедлилась по итогам восьмого месяца подряд — до минимальных с декабря 2021 года 38,2% в годовом выражении, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменились ценыВ мае потребительские цены в стране выросли на 39,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

В мае потребительские цены в стране выросли на 39,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Повышение цен на коммунальные услуги в июне замедлилось до 14,8% с 20,7% месяцем ранее, на транспортные услуги — до 21% с 23,7%. Также сократились темпы роста цен на мебель, бытовую технику и медицинские услуги.

В то же время продукты питания подорожали на 54% — максимально за три месяца (52,5% в мае).

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, ускорилась в июне до 47,3% с 46,6% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 3,92% по сравнению с маем — максимально за пять месяцев. В мае их повышение в помесячном выражении составило лишь 0,04%.

Напомним

Центробанк Турции в июне повысил ключевую процентную ставку впервые более чем за два года. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята сразу на 6,5 процентного пункта — до максимальных с 2011 года 15% с 8,5%.

Новым главой турецкого ЦБ стала Хафизе Гайе Эркан, ранее занимавшая руководящие посты в Goldman Sachs Group Inc., а также в First Republic Bank. Эркан является первой женщиной, возглавившей Центробанк Турции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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