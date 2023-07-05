Кабмин внес изменения в работу Prozorro Market. Как будут работать закупки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2023, 13:14 Читати українською

Кабмин внес изменения в работу Prozorro Market. Как будут работать закупки

Кабинет министров Украины принял постановление, вносящее целый ряд важных изменений в специфику работы Prozorro Market. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Прозорро».

Кабинет министров Украины принял постановление, вносящее целый ряд важных изменений в специфику работы Prozorro Market.
Фото: nazk.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевое изменение

Теперь единственным инструментом для проведения закупок у Prozorro Market станет запрос предложений.

Раньше до 100 тыс. грн можно было проводить прямые заказы в электронном каталоге — выбирая товар на витрине, как в интернет-магазине. Впрочем, исследования и опросы пользователей показали, что именно запрос позволяет заказчикам всегда получать актуальные предложения от бизнеса и более выгодные цены.

Поэтому заказчики, которые решили купить необходимый товар у Prozorro Market, независимо от суммы закупки, должны объявить запрос и указать в нем все детали заказа. И тогда поставщики могут предоставить актуальную цену под конкретные условия заказчика.

«Инструмент запроса предложений в Prozorro Market позволяет заказчикам быстро закрывать свои потребности без подготовки тендерной документации — в среднем закупка длится до 10 дней. Кроме того, это возможность получить выгодные цены благодаря конкуренции между квалифицированными в Prozorro Market поставщиками — получит заказ тот, кто предложит лучшую цену», — прокомментировала замминистра экономики Надежда Бигун.

Другие нововведения

Кроме того, постановление вводит еще ряд новшеств в работе электронного каталога, учитывающих опыт и пожелания как заказчиков, так и поставщиков:

  • В заказах до 500 тыс. грн. заказчики смогут более четко указать, какой именно товар им нужен: выбирать из перечня нужные ему характеристики товара, а также указывать конкретные торговые марки производителей продукции, которые он желает получить;
  • Чтобы избежать конфликтных ситуаций между заказчиком и поставщиком вводится требование предоставлять обязательный проект договора в запросе предложений.
  • Заказчику предоставляется право отклонить предложение победителя, если он отказывается подписывать договор и перейти к рассмотрению следующего.

С начала 2023 года заказчики провели в Prozorro Market запросов на 2,7 млрд грн. На сегодняшний день ассортимент Prozorro Market насчитывает около 90 тысяч товаров от 3 тысяч квалифицированных поставщиков.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами