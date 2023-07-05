Кабмин внес изменения в работу Prozorro Market. Как будут работать закупки

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевое изменение

Теперь единственным инструментом для проведения закупок у Prozorro Market станет запрос предложений.

Раньше до 100 тыс. грн можно было проводить прямые заказы в электронном каталоге — выбирая товар на витрине, как в интернет-магазине. Впрочем, исследования и опросы пользователей показали, что именно запрос позволяет заказчикам всегда получать актуальные предложения от бизнеса и более выгодные цены.

Поэтому заказчики, которые решили купить необходимый товар у Prozorro Market, независимо от суммы закупки, должны объявить запрос и указать в нем все детали заказа. И тогда поставщики могут предоставить актуальную цену под конкретные условия заказчика.

«Инструмент запроса предложений в Prozorro Market позволяет заказчикам быстро закрывать свои потребности без подготовки тендерной документации — в среднем закупка длится до 10 дней. Кроме того, это возможность получить выгодные цены благодаря конкуренции между квалифицированными в Prozorro Market поставщиками — получит заказ тот, кто предложит лучшую цену», — прокомментировала замминистра экономики Надежда Бигун.

Другие нововведения

Кроме того, постановление вводит еще ряд новшеств в работе электронного каталога, учитывающих опыт и пожелания как заказчиков, так и поставщиков:

В заказах до 500 тыс. грн. заказчики смогут более четко указать, какой именно товар им нужен: выбирать из перечня нужные ему характеристики товара, а также указывать конкретные торговые марки производителей продукции, которые он желает получить;

Чтобы избежать конфликтных ситуаций между заказчиком и поставщиком вводится требование предоставлять обязательный проект договора в запросе предложений.

Заказчику предоставляется право отклонить предложение победителя, если он отказывается подписывать договор и перейти к рассмотрению следующего.

С начала 2023 года заказчики провели в Prozorro Market запросов на 2,7 млрд грн. На сегодняшний день ассортимент Prozorro Market насчитывает около 90 тысяч товаров от 3 тысяч квалифицированных поставщиков.