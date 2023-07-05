Бибер потерял $1,2 млн на NFT, Mastercard за интеграцию блокчейна: что нового на рынке криптовалют

Регулятор ЮАР потребует лицензии от местных криптобирж

Управление по надзору за финансовым сектором ЮАР (FSCA) потребует от местных бирж получения лицензий до конца года. Об этом сообщает Bloomberg.

Процесс приема документов начался несколько недель назад и продлится до 30 ноября. FSCA уже получило около 20 заявок от местных криптовалютных компаний.

«Использование криптовалютных продуктов может нанести серьезный вред участникам финансового рынка. Поэтому для нас есть смысл ввести нормативную базу», — отметил комиссар FSCA Унати Камлана.

Если биржи продолжат работу без соответствующих документов после установленного срока, им грозят штрафы или прекращение работы.

ЮАР станет первой страной на континенте, потребовавшей от бирж цифровых активов получения лицензий.

Британский регулятор назвал срок вступления в силу режима рекламы криптовалют

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) предупредило участников криптоиндустрии о необходимости соблюдения режима для рекламных акций, который вступит в силу 8 октября 2023 года.

Нарушителям может грозить уголовная ответственность, включая штрафы и тюремный срок до двух лет.

Для криптокомпаний, в том числе базирующихся за границей, промоакция будет легальной в случае, если ее организатор:

является зарегистрированным в FCA участником рынка;

получил одобрение от подобной фирмы;

подал заявку в департамент FCA по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма;

соответствует исключениям, предусмотренным Законом о финансовых услугах и рынках.

Маркетинговые кампании в целом должны соблюдать режим, действующий для промоутеров услуг в сфере традиционных финансов. Он предусматривает среди прочего «конкретные предупреждения о рисках» и наличие предохранительных элементов для неопытных инвесторов вроде 24-часового «периода охлаждения».

В FCA ожидают, что криптокомпании будут «четко и ясно» информировать потребителей о своих предложениях, а также о прекращении оказания услуг.

В Mastercard высказались за интеграцию блокчейна и традиционных финансов

Директор по цифровым технологиям Mastercard Йорн Ламберт считает необходимым объединение блокчейна и традиционных финансов. Об этом сообщает The Payments.

По его мнению, это поспособствует массовому принятию технологии распределенного реестра, устраняя дефицит доверия к индустрии.

«Чтобы масштабироваться, вам нужно перенести существующие регулируемые деньги, поддерживаемые центральным банком, в блокчейн. Это еще не сделано», — заявил Ламберт.

Он предлагает использовать токенизированные депозиты как один из безопасных способов переноса активов коммерческих банков в цифровой формат.

На его взгляд, сейчас объединение блокчейна и традиционной финансовой системы невозможно из-за отсутствия «основы для работы в безопасной среде».

Он заявил, что блокчейн может упрощать трансграничные платежи, торговлю и страхование за счет токенизации активов и программируемости транзакций.

Ламберт добавил, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) не помогут решить существующую проблему доверия, отметив, что у них есть проблемы с масштабируемостью.

Джастин Бибер потерял $1,2 млн на инвестициях в NFT

Предположительно принадлежащий поп-звезде Джастину Биберу NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) #3001 обвалился в цене с $1,3 млн до $59 000.

В январе 2022 года певец приобрел невзаимозаменяемый токен за 500 ETH на маркетплейсе OpenSea — сейчас цифровой актив стоит 29,5 WETH. Тогда же появились теория, что покупку мог спонсировать дизайнер принадлежащего Биберу модного бренда Drew Джанпьер Д’Алессандро.

По словам независимого журналиста под ником Autism Capital, артист получил NFT в рамках сотрудничества с компанией MoonPay. Он считает, что фирма могла использовать влияние звезды для повышения цены портфеля собственных токенов и их последующей продажи.

В рф предложили запретить организацию оборота криптовалют — СМИ

Минфин рф предлагает запретить организацию оборота криптовалют за исключением стейблкоинов и продажи монет майнерам. Поправки будут внесены в регулирующий добычу цифровых активов законопроект. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, речь идет о недопущении организации услуг, которые помогают совершать гражданско-правовые сделки или операции по переводу цифровых валют от одного обладателя к другому через российские обменники и криптобанкоматы.

Однако против инициативы Минфина выступили ФСБ и Следственный комитет. По их мнению, эти изменения фактически вводят запрет на организацию обращения цифровой валюты в целом, что не подтверждено «конкретными доводами».

В заключении ФСБ говорится, что определение организации обращения цифровой валюты должно «исчерпывающе раскрывать все особенности данного процесса».

В Следственном комитете предупредили, что предложенные формулировки Минфина рф могут вызвать путаницу между «запретом на организацию обращения» и «запретом на обращение», что, в свою очередь, приведет к правовой неопределенности.

Кроме того, ведомство полагает, что в перспективе запрет на оборот криптовалют может увеличить долю теневой экономики, спровоцировать рост преступности и мошенничества, а также дестабилизировать экономические отношения.

Сейчас в россии разрешены сделки по покупке и продаже, обороту и выпуску криптовалют. При этом не допускается использование таких активов как средства платежа и рекламирование подобной возможности.