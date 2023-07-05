Инвесторы ждут протоколов ФРС, а цены на электричество в Европе упали ниже нуля: что нужно знать утром

Фьючерсы на американские акции незначительно снизились во вторник

По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Dow Jones упали на 0,1%, а фьючерсы на индекс Nasdaq снизились на 0,2%.

Ранее, в понедельник основные фондовые индексы США достигли максимумов 2023 года, благодаря ралли акций технологических компаний в этом году.

Сегодня инвесторы в Америке будут следить за публикацией протоколов заседания ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие действия регулятора по процентным ставкам.

Рынки Азии снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,4%, сингапурский STI сократился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1,4% соответственно.

Все из-за замедления роста деловой активности в сфере услуг Китая и Японии.

Рыночные стратеги и управляющие фондами снижают прогнозы по азиатским рынкам

Согласно опросу Bloomberg, эксперты прогнозируют, что индекс MSCI Asia Pacific вырастет на 5% до конца года, что ниже апрельских ожиданий.

Если прогноз окажется верным, азиатские фондовые рынки завершат год ниже уровней марта 2022 года.

Снижение ожиданий в отношении рынков Азии на этот год связано с падением оптимизма по поводу перспектив более мягкой денежно-кредитной политики в регионе, а также угасания экономических перспектив Китая, замечает Bloomberg.

Цены на электроэнергию в Европе опустились ниже нуля

В ходе вчерашних торгов европейские цены на электричество снижались ниже нуля на фоне высокой производительности солнечных электростанций.

Появление отрицательных цен, когда производители доплачивают потребителям энергии, происходит все чаще по мере того, как Европа строит все больше новых дешевых солнечных ферм в попытках сократить зависимость от ископаемого топлива.

Ожидается, что сегодня в ряде европейских стран, в Германии, Дании и Нидерландах, цены на электроэнергию снова будут отрицательными.

Между тем, согласно исследованию HSBC, в 2023 году в Европе установят новые солнечные панели общей мощностью до 60 гигаватт, что на треть больше прошлогоднего рекорда.