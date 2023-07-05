За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 231 700 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
670 российских оккупантов, 3 танка и 12 БПЛА. Потери врага за 4 июля
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 231700 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 4062 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7917 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4288 (+36) ед,
- РСЗО — 656 (+9) ед,
- средства ПВО — 395 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3614 (+12),
- крылатые ракеты — 1264 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6865 (+22) ед,
- специальная техника — 598 (+8).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1