В мае объемы частных денежных переводов уменьшились на 10,6% и составили $929 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В мае объем частных денежных переводов уменьшился до $929 миллионов
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Данные НБУ
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, увеличилась на 4,4%, тогда как другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 26,4%.
В целом по официальным каналам направлено на 13,3% переводов меньше, чем в мае прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 7% по сравнению с маем прошлого года.
Напомним
Всего за январь — май 2023 г. объемы денежных переводов уменьшились на 11,9%, в том числе: чистая оплата труда — на 11,2%, частные трансферты — на 13,3%.
Источник: Минфин
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