Большие убытки: «Верес» Новинского закрыл крупнейшую грибную ферму в Украине

Компания «Верес» прекратила с июля грибное и компостное производство на ферме в Каневе Черкасской области и законсервировала оборудование. Об этом сообщает профильный портал UDMIS со ссылкой на информацию компании.

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Убытки фермы

«Верес» в последнее время пытался найти арендатора и сохранить производство, но безрезультатно.

Грибное производство «Верес» состоит из 36 камер выращивания шампиньонов по 700 кв. м площади выращивания в каждой, что делает ферму самой большой в Украине. Производство компании достигало 450 тонн грибов и до 3500 тонн компоста в месяц. Ферма работала с 2004 года.

Причиной закрытия стали убытки фермы. На производстве работало более 200 человек.

Основную часть урожая шампиньонов собирали для нужд собственного консервного цеха по производству маринованных грибов.

Группа компаний «Верес», входящая в промышленно-инвестиционную группу «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского, специализируется на производстве пищевых продуктов, в частности, консервированной продукции, соусов,уточняет агентство Интерфакс-Украина.

До российского вторжения группа объединяла два перерабатывающих и два сельскохозяйственных предприятия, логистический центр по хранению продукции и хозяйство по выращиванию шампиньонов. На мощностях группы ежегодно перерабатывалось до 25 000 тонн плодоовощной продукции.

Продукцию под ТМ «Верес» до полномасштабной войны поставляли в более чем 35 стран мира. Группа входила в тройку крупнейших производителей консервированных овощей в Украине.