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5 июля 2023, 11:39 Читати українською

Большие убытки: «Верес» Новинского закрыл крупнейшую грибную ферму в Украине

Компания «Верес» прекратила с июля грибное и компостное производство на ферме в Каневе Черкасской области и законсервировала оборудование. Об этом сообщает профильный портал UDMIS со ссылкой на информацию компании.

Компания «Верес» прекратила с июля грибное и компостное производство на ферме в Каневе Черкасской области и законсервировала оборудование.

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Убытки фермы

«Верес» в последнее время пытался найти арендатора и сохранить производство, но безрезультатно.

Грибное производство «Верес» состоит из 36 камер выращивания шампиньонов по 700 кв. м площади выращивания в каждой, что делает ферму самой большой в Украине. Производство компании достигало 450 тонн грибов и до 3500 тонн компоста в месяц. Ферма работала с 2004 года.

Причиной закрытия стали убытки фермы. На производстве работало более 200 человек.

Основную часть урожая шампиньонов собирали для нужд собственного консервного цеха по производству маринованных грибов.

Группа компаний «Верес», входящая в промышленно-инвестиционную группу «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского, специализируется на производстве пищевых продуктов, в частности, консервированной продукции, соусов,уточняет агентство Интерфакс-Украина.

До российского вторжения группа объединяла два перерабатывающих и два сельскохозяйственных предприятия, логистический центр по хранению продукции и хозяйство по выращиванию шампиньонов. На мощностях группы ежегодно перерабатывалось до 25 000 тонн плодоовощной продукции.

Продукцию под ТМ «Верес» до полномасштабной войны поставляли в более чем 35 стран мира. Группа входила в тройку крупнейших производителей консервированных овощей в Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
kadaad1988
kadaad1988
5 июля 2023, 11:44
#
Были бы ценники реальными на их консервацию, небыло бы убытков.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 июля 2023, 12:03
#
Это что поднять цену еще в 2 раза???чтобы не было убытков
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
5 июля 2023, 11:47
#
Нет олигархов — нет проблем. Нет производства. Сплошь пролетарии да борцы с коррупцией за корр*ные деньги.
А чо. Норм.
+
0
Archebald
Archebald
5 июля 2023, 12:11
#
Автор себе читає?!
«Верес» останнім часом намагався знайти орендаря та зберегти виробництво, але безрезультатно.

Якщо хотів то зміг би погодитись на мінімальну аренду, а так це маячня.
Бізнес був цікавим коли приносив надприбутки!
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