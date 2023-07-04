К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 4 июля
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Закрытие 4 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,91/40,30
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39,87/40,25
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4/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,29, евро — 40,80−40,95 грн.
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Источник: Минфин
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