Минфин разместил на аукционе облигации на 6 миллиардов

На аукционе 4 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 6 млрд грн, что на 1,8 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

4 июля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

82,47 млн грн под 18,00% с погашением 26 июня 2024;

141,22 млн грн под 18,30% с погашением 2 октября 2024;

3,74 млрд грн под 19,20% с погашением 15 января 2025;

2,04 млрд грн под 19,75% с погашением 15 января 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.