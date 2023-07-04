Фонд госимущества Украины создает новое структурное подразделение — Управление сопровождения санкционного имущества, которое будет заниматься активами, конфискованными у подсанкционных лиц. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Фонд госимущества создает новое подразделение для управления конфискованными активами
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Чем будет заниматься новое подразделение
«Новообразованное подразделение будет заниматься управлением принудительно изъятых активов рф и ее резидентов, организацией совместной работы с ВАКС, Минюстом, СНБО и другими правоохранительными органами по взысканным активам, а также обеспечением подготовки к передаче их в аренду или приватизацию», — говорится в сообщении.
3 июля ФГИУ открыл вакансию начальника нового управления.
К его должностным обязанностям относится управление взысканных активов, их учет, подготовка к передаче в аренду или на приватизацию
Источник: Минфин
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