Фонд госимущества создает новое подразделение для управления конфискованными активами

Фонд госимущества Украины создает новое структурное подразделение — Управление сопровождения санкционного имущества, которое будет заниматься активами, конфискованными у подсанкционных лиц. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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Чем будет заниматься новое подразделение

«Новообразованное подразделение будет заниматься управлением принудительно изъятых активов рф и ее резидентов, организацией совместной работы с ВАКС, Минюстом, СНБО и другими правоохранительными органами по взысканным активам, а также обеспечением подготовки к передаче их в аренду или приватизацию», — говорится в сообщении.

3 июля ФГИУ открыл вакансию начальника нового управления.