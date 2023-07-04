Рынок земли: В Украине за два года продали 1% сельскохозяйственных земель

В Украине за два года существования рынка земли было продано 1% земель сельскохозяйственного назначения, ранее находившихся под мораторием на продажу. Об этом сообщил заместитель министра агрополитики Денис Башлык, передает Укринформ.

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Земля на продажу

«Так совпало, что количество подмораторной земли составило 27,5 млн гектар. У нас на сегодняшний день за два года пребывания земли в обращении было продано-куплено только 1% от всех подмораторных земель», — отметил он.

По данным Минагрополитики, в Украине за два года существования рынка были заключены договоры по купле-продаже или дарению 275 157 га земли сельхозназначения.

В общей сложности на рынке уже заключено 85 247 договоров по купле-продаже или дарению сельскохозяйственных земельных участков.

Башлык добавил, что средняя цена за гектар в Украине составляет 39188 грн за гектар, при этом в 2021 году она составляла 32972 грн.

Напомним

1 июля 2021 г. в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.