НБУ перечислил из спецсчета на нужды военных почти 26 миллиардов

По состоянию на 1 июля остаток средств на спецсчете для помощи силам обороны составляет около 2,9 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 2,4 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка .

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Сколько перечислено

В общей сложности на спецсчет, который Нацбанк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, поступило более 28,7 млрд грн в эквиваленте.

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом. Из-за границы в иностранной валюте поступило более 10,8 млрд. грн.

В целом с начала войны регулятор перечислил на нужды обороны более 25,9 млрд грн, в июне — почти 613 млн грн, в том числе:

на нужды Национальной гвардии Украины — всего 1,4 млрд грн;

на нужды Национальной полиции Украины — 1,65 млрд грн;

на нужды Министерства обороны Украины — более 16 млрд грн;

на нужды Государственной пограничной службы Украины — 980,2 млн грн;

на нужды Госспецсвязи — более 5,2 млрд грн;

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — почти 74,9 млн грн;

на нужды СНБО — 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта — более 186,7 млн грн;

на нужды Службы безопасности Украины — более 318,2 млн грн.

В то же время, остаток средств на счету Минсоцполитики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет почти 98 млн грн. За июнь на счет для гуманитарных нужд поступило почти 6,7 млн грн.

Министерство уже перечислило из него более 845 млн грн. для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф.