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4 июля 2023, 15:06 Читати українською

СБУ разоблачила масштабную хакерскую группировку, которая «взламывала» банковские счета украинцев

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев.
Фото: ssu.gov.ua

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В ходе комплексных мероприятий задержаны 12 участников группировки.

Задокументировано, что только в одном из эпизодов они украли более 10 млн. грн. с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.

Подробности

По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков.

Искать потенциальных «жертв» помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева.

Через них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке.

Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под «обновление услуги банкинга» от администрации финучреждения.

Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса.

Готовую «продукцию» они реализовывали из-за собственных связей среди наркодилеров.

Обыски

В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружено:

  • компьютерная техника, банковские карты и симкарты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности;
  • оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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