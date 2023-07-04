Украинцы впервые с лета 2022 года начали продавать валюту банкам

Украинцы в июне 2023 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,675 млрд в эквиваленте и купили на $1,657 млрд. Чистая продажа валюты составила $17,8 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Таким образом, в июне украинцы впервые с июля 2022 больше продали валюты больше, чем купили.

Всего с начала 2023 года украинцы продали $8,457 млрд и купили на $10,347 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,890 млрд.

Смена тренда

Данные регулятора показывают, что украинцы продолжают снимать безналичную валюту в банках ($194,2 млн. в июне). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 грн плюс комиссия). Поскольку в июне на наличном рынке курс упал до 37,30 грн, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.