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4 июля 2023, 14:07 Читати українською

Украинцы впервые с лета 2022 года начали продавать валюту банкам

Украинцы в июне 2023 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,675 млрд в эквиваленте и купили на $1,657 млрд. Чистая продажа валюты составила $17,8 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Украинцы в июне 2023 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,675 млрд в эквиваленте и купили на $1,657 млрд.
Фото: pixabay.com

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Таким образом, в июне украинцы впервые с июля 2022 больше продали валюты больше, чем купили.

Всего с начала 2023 года украинцы продали $8,457 млрд и купили на $10,347 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,890 млрд.

Смена тренда

Данные регулятора показывают, что украинцы продолжают снимать безналичную валюту в банках ($194,2 млн. в июне). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 грн плюс комиссия). Поскольку в июне на наличном рынке курс упал до 37,30 грн, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Vadossssss
Vadossssss
4 июля 2023, 14:17
#
Правильно роблять долар не працює,він стоїть на місці,чому б не скористатися гривневими інструментами,хоч якийсь плюс принесуть.
+
+98
korvin29
korvin29
4 июля 2023, 14:21
#
Та то от идей Зе-реХформаторов у людей деньги заканчиваются, вот и скидывают понемногу
+
+18
zevs1
zevs1
4 июля 2023, 14:26
#
Зелёные Реформаторы Довели до нищеты, результат виден всем.
+
0
JWT
JWT
4 июля 2023, 15:48
#
Все просто, відпустки, війна війною, але люди відпочивають і тратять гривні, для цього і міняють валюту.
+
+12
Ranet
Ranet
4 июля 2023, 15:50
#
1. Денег нет.
2. Денег совсем нет.
3. Придется менять доллары 😂
+
+12
Mr Bungle
Mr Bungle
4 июля 2023, 16:32
#
Я думаю банки охватывают 20% рынка, так что какие-то исторические выводы делать не стал бы. Тут вывод один-у банков появлялись доллары в продаже, во
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