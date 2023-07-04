Благодаря существенному снижению запросов после начала войны граждане Украины почти не изменили самооценку своего благосостояния, несмотря на объективное снижение доходов. Об этом свидетельствует социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Украинцы существенно снизили запросы, из-за чего почти не изменили оценку своего благосостояния — исследование
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«Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились, они чаще удовлетворяются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов «, — сообщает КМИС.
Оценка благосостояния
Так, доля людей, которые оценивали свое благосостояние как «высокое», составляла 22% перед вторжением, затем снизилась до 16−17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.
Доля людей со «средним» благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35−36%.
Доля респондентов, которые оценивали свое финансовое положение как очень низкое, составила 9% к вторжению, а по состоянию на май 2023 составляет 7%. Кроме того, 33% респондентов оценили свое благосостояние как «низкое».
Однако объективно финансовая ситуация украинцев после полномасштабного вторжения РФ очень ухудшилась: у 64% граждан доход снизился, а 27% из-за вторжения потеряли работу. Кроме того, появилась категория граждан, лишившихся имущества и жилья.
Относительно лучшее свое финансовое положение оценивает молодежь (18−29 лет), люди с высшим образованием, мужчины, жители крупных городов, жители западных областей Украины. Разница между внутренне перемещенными лицами и остальными украинцами в этом отношении несущественна.
Опрос
Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2013 респондентов в возрасте от 18 лет с 26 мая по 5 июня, во всех не находящихся в оккупации регионах.
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