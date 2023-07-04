Украинцы существенно снизили запросы, из-за чего почти не изменили оценку своего благосостояния — исследование

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2023, 13:26 Читати українською

Украинцы существенно снизили запросы, из-за чего почти не изменили оценку своего благосостояния — исследование

Благодаря существенному снижению запросов после начала войны граждане Украины почти не изменили самооценку своего благосостояния, несмотря на объективное снижение доходов. Об этом свидетельствует социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Благодаря существенному снижению запросов после начала войны граждане Украины почти не изменили самооценку своего благосостояния, несмотря на объективное снижение доходов.
Фото: koda.gov.ua

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились, они чаще удовлетворяются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов «, — сообщает КМИС.

Оценка благосостояния

Так, доля людей, которые оценивали свое благосостояние как «высокое», составляла 22% перед вторжением, затем снизилась до 16−17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.

Доля людей со «средним» благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35−36%.

Доля респондентов, которые оценивали свое финансовое положение как очень низкое, составила 9% к вторжению, а по состоянию на май 2023 составляет 7%. Кроме того, 33% респондентов оценили свое благосостояние как «низкое».

Однако объективно финансовая ситуация украинцев после полномасштабного вторжения РФ очень ухудшилась: у 64% граждан доход снизился, а 27% из-за вторжения потеряли работу. Кроме того, появилась категория граждан, лишившихся имущества и жилья.

Относительно лучшее свое финансовое положение оценивает молодежь (18−29 лет), люди с высшим образованием, мужчины, жители крупных городов, жители западных областей Украины. Разница между внутренне перемещенными лицами и остальными украинцами в этом отношении несущественна.

Опрос

Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2013 респондентов в возрасте от 18 лет с 26 мая по 5 июня, во всех не находящихся в оккупации регионах.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами