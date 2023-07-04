На убежище для украинцев европейские страны потратили более 43 миллиардов евро

Правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро . Об этом говорится в оценке Кильского института мировой экономики, передает Минреинтеграции.

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Что включают расходы

Такие расходы включают в себя денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости.

Среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму средств потратила Польша, которая составляет более 12 млрд евро.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища составили почти 11 млрд евро.

Значительные средства для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро)) и Италия (1,15 млрд евро).