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4 июля 2023, 13:05 Читати українською

На убежище для украинцев европейские страны потратили более 43 миллиардов евро

Правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро. Об этом говорится в оценке Кильского института мировой экономики, передает Минреинтеграции.

Правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро.
Фото: depositphotos.com

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Что включают расходы

Такие расходы включают в себя денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости.

Среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму средств потратила Польша, которая составляет более 12 млрд евро.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища составили почти 11 млрд евро.

Значительные средства для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро)) и Италия (1,15 млрд евро).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 июля 2023, 13:38
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Поляки витратили 12 лярдів, а скільки зібрали податків з додаткових працівників? Тому не все так кисло у них. Та допомога пішла на їхній ринок, підвищила внутрішнє споживання, що стримує кризу. Також і ті гроші, які дають США та інші такожповертаються до них же, адже мінфін переводить їз в гривню, платить людям, які купують бакси чи євро, або розраховуються картами за кордоном. Боєприпаси та матеріали купуються також за кордоном. Реальний залишок баксів то приріст ЗВР — це те, що лишилося. І то не факт, бо люди також і підматрасне витрачають. А попереду ще відновлення. США вийшли з рецесії завдяки підйому економіки, яка працювала також і на Європу. Звісно, частина йшла в борг, але ринок ріс і хватало всім. Тому головне прогнати москаля. А гроші заробляються.
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