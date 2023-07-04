Китай ограничит экспорт в США, а рф и Саудовская Аравия сократят объем нефтедобычи: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном выросли во вторник

S&P 500 прибавил 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,2%, а индекс Dow Jones практически не изменился.

Участники рынка надеются на продолжение ралли на американском рынке акций, несмотря на прогнозы рецессии и перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за пятничным отчетом о занятости в США, чтобы получить подсказки о дальнейших действиях ФРС.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%, японский Nikkei сократился на 0,9%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI снизились на 0,2%, а китайский Shanghai Composite практически не изменился.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой в ожидании новых данных о том, продолжат ли центральные банки разных стран агрессивное повышение процентных ставок.

Китай ограничит экспорт ключевых материалов для производства чипов в США

Власти страны начнут контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности.

Так, например, со следующего месяца для экспорта галлия и германия из Китая, который является крупнейшим в мире производителем этих металлов, потребуются специальные лицензии.

Эти металлы активно используются в полупроводниках, средствах связи и военной технике. Они также являются ключевыми материалами в производстве таких продуктов, как волоконно-оптические кабели и солнечные панели.

Эти действия стали ответом на недавние попытки Вашингтона ограничить доступ Китая к передовым микропроцессорам. В США опасаются, что Китай может использовать американские микрочипы в военных целях.

Саудовская Аравия и россия сокращают добычу нефти

По данным CNN News, страны совокупно сократят нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в день, чтобы поддержать нефтяные цены, поскольку замедление роста глобальной экономики влияет на перспективы спроса на энергоносители.

Тем не менее новости о сокращении объема нефтедобычи со стороны россии и Саудовской Аравии не привели к заметному росту нефтяных цен на товарно-сырьевом рынке.

Ранее другие члены ОПЕК+ также пообещали сократить добычу нефти до конца 2024 года из-за неутешительных перспектив мирового спроса на энергоресурсы, а также на фоне того, что китайская экономика после пандемии COVID-19 восстанавливается медленнее, чем ожидалось.

Между тем, по данным Международного валютного фонда, Саудовской Аравии необходимо, чтобы нефть марки Brent торговалась на уровне около $81 за баррель, чтобы страна смогла сбалансировать свой бюджет.

В этом году королевство снова столкнулось с дефицитом бюджета после того, как впервые за почти десятилетие сообщило о профиците в 2022 году.