С 1 июля 2022 года, когда перестала действовать льгота (существовавшая 3 месяца) по растаможке авто, украинцы завезли с растаможкой 255 798 транспортных средств. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Бюджет получил от ввоза транспортных средств 35,32 миллиарда
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Отмена льготы на растаможку
Железняк напомнил, что льгота на растаможку отменялась со скандалом, но бюджет благодаря отмене получил от ввоза автомобилей — 35,32 млрд грн.
«Привет некоторым членам правительства, которые тогда в апреле 2022-го эту идею в таком виде льготы предложили. И люди остались недовольны, и ваша идея где-то столько же украла тогда у бюджета», — написал Железняк.
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Источник: Минфин
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