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4 июля 2023, 11:38 Читати українською

Бюджет получил от ввоза транспортных средств 35,32 миллиарда

С 1 июля 2022 года, когда перестала действовать льгота (существовавшая 3 месяца) по растаможке авто, украинцы завезли с растаможкой 255 798 транспортных средств. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

С 1 июля 2022 года, когда перестала действовать льгота (существовавшая 3 месяца) по растаможке авто, украинцы завезли с растаможкой 255 798 транспортных средств.

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Отмена льготы на растаможку

Железняк напомнил, что льгота на растаможку отменялась со скандалом, но бюджет благодаря отмене получил от ввоза автомобилей — 35,32 млрд грн.

«Привет некоторым членам правительства, которые тогда в апреле 2022-го эту идею в таком виде льготы предложили. И люди остались недовольны, и ваша идея где-то столько же украла тогда у бюджета», — написал Железняк.

Читайте: ВР вернула довоенные налоги на импорт: что будет с поставкой товаров, ценами и гривной

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
4 июля 2023, 12:19
#
Розбули населення на 35,32 млрд грн, це перемога., які ще схеми добивання Української нації, слуги придумають. Цей ще брухт треба перепродати якось, повернули акциз на паливо, брухт буде стояти — гнити роками, а у 2024р такого пограбунку населення, як 35,32 млрд грн вже не буде. Будуит шукати інший пограбунок тарифи щетчики та інше. Країна катиться у прірву… і все для того щоб прокормити Армію — Монако 1-2-3
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