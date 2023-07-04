За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 231030 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
770 российских оккупантов, 2 танка и 29 БПЛА. Потери врага за 3 июля
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Потери врага
- личного состава — около 231030 (+770) человек ликвидировано,
- танков — 4059 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,
- РСЗО — 647 (+6) ед,
- средства ПВО — 394 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29),
- крылатые ракеты — 1264 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,
- специальная техника — 590 (+0).
Источник: Минфин
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