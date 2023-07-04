Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из россии в юанях

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Агентство напоминает, что долгое время основной валютой для расчетов между россией и Индией служил американский доллар, однако из-за санкций москва начала использовать альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы и юани.

«Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят [россии] в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах», — сказал источник Reuters в индийском правительстве.

Еще три источника агентства уточнили, что первой индийской нефтеперерабатывающей компанией, которая начала платить за импорт нефти в юанях, стала крупнейшая в стране Indian Oil Corporation Ltd (IOC).

По их словам, аналогичной схемой также пользуются два из трех частных индийских НПЗ.