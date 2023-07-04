Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $16,5 миллиарда — Bloomberg

Лидером по приросту капитала по итогам первого полугодия стал основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. С начала года его состояние выросло на $4,8 млрд — до $20,2 млрд.

Всего в список миллиардеров Bloomberg в начале июля 2023 года вошли 24 россиянина. По оценкам агентства, их общее состояние на 3 июля составило $289,21 млрд.

Богатейшим среди бизнесменов из россии, по данным Bloomberg, является основной акционер горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $28,5 млрд. Однако с начала года его состояние сократилось на $28,9 млн.

Второе место в рейтинге богатейших бизнесменов из россии занял совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. За последние шесть месяцев он стал богаче на $1,5 млрд, так что его состояние увеличилось до $26,1 млрд.

На третьем месте находится основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на $3,22 — до $23,1 млрд.