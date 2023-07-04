Cостояние богатейших бизнесменов из россии выросло в общей сложности на $16,5757 млрд с начала года, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) по состоянию на понедельник, 3 июля.
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $16,5 миллиарда — Bloomberg
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Кто лидирует
Лидером по приросту капитала по итогам первого полугодия стал основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. С начала года его состояние выросло на $4,8 млрд — до $20,2 млрд.
Всего в список миллиардеров Bloomberg в начале июля 2023 года вошли 24 россиянина. По оценкам агентства, их общее состояние на 3 июля составило $289,21 млрд.
Богатейшим среди бизнесменов из россии, по данным Bloomberg, является основной акционер горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $28,5 млрд. Однако с начала года его состояние сократилось на $28,9 млн.
Второе место в рейтинге богатейших бизнесменов из россии занял совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. За последние шесть месяцев он стал богаче на $1,5 млрд, так что его состояние увеличилось до $26,1 млрд.
На третьем месте находится основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на $3,22 — до $23,1 млрд.
Больше всех с начала года среди россиян потерял, по подсчетам Bloomberg, основатель компании «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко. Его состояние уменьшилось на $1,57 млрд и составило $11,6 млрд.
Комментарии - 2
ось би Україні такі «санкції», щоб мільярдери України ставали ще багатшими, і щоб територія України збільшувалась, і щоб населення України збільшувалось…