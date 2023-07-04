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4 июля 2023, 8:49 Читати українською

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $16,5 миллиарда — Bloomberg

Cостояние богатейших бизнесменов из россии выросло в общей сложности на $16,5757 млрд с начала года, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) по состоянию на понедельник, 3 июля.

Cостояние богатейших бизнесменов из россии выросло в общей сложности на $16,5757 млрд с начала года, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) по состоянию на понедельник, 3 июля.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКто лидируетЛидером по приросту капитала по итогам первого полугодия стал основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.
Фото: pravda.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто лидирует

Лидером по приросту капитала по итогам первого полугодия стал основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. С начала года его состояние выросло на $4,8 млрд — до $20,2 млрд.

Всего в список миллиардеров Bloomberg в начале июля 2023 года вошли 24 россиянина. По оценкам агентства, их общее состояние на 3 июля составило $289,21 млрд.

Богатейшим среди бизнесменов из россии, по данным Bloomberg, является основной акционер горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $28,5 млрд. Однако с начала года его состояние сократилось на $28,9 млн.

Второе место в рейтинге богатейших бизнесменов из россии занял совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. За последние шесть месяцев он стал богаче на $1,5 млрд, так что его состояние увеличилось до $26,1 млрд.

На третьем месте находится основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на $3,22 — до $23,1 млрд.

Больше всех с начала года среди россиян потерял, по подсчетам Bloomberg, основатель компании «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко. Его состояние уменьшилось на $1,57 млрд и составило $11,6 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
preyvanamor
preyvanamor
4 июля 2023, 9:36
#
УХ санкції!!! УХ, біден!!!

ось би Україні такі «санкції», щоб мільярдери України ставали ще багатшими, і щоб територія України збільшувалась, і щоб населення України збільшувалось…
+
0
Sobak0
Sobak0
4 июля 2023, 12:05
#
Слава Україні! Кому ще не зрозуміло що це за АТО-СВО по бюджетних закупівлях, хай дивиться на російських бізнесменів…
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