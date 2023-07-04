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4 июля 2023, 8:36 Читати українською

За месяц российский рынок покинули еще 13 международных компаний — KSE

В июне с рынка россии ушли еще 13 международных компаний, в том числе один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M. Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute.

В июне с рынка россии ушли еще 13 международных компаний, в том числе один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M.
Фото: ain.ua

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Сколько компаний покинуло рынок

«В целом по состоянию на сегодняшний день 254 (7,7% от общего числа записей в базе или 17,6% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международная компания полностью прекратила деятельность в россии. Также, 1191 (35,9% от общего числа иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

В то же время 1352 (40,8% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 519 (15,7% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать", — говорится в мониторинге.

Читайте: Сколько иностранных компаний покинули россию в мае — KSE

По данным мониторинга, 254 международных компаний, полностью покинувших рынок рф, обеспечивали не менее 417,5 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял 62,2 млрд долл., капитал оценивался в 28,6 млрд долл., тогда как стоимость активов этих компаний достигала 52,4 млрд дол.

При этом международные компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 263,1 тыс. человек персонала, 50,5 млрд долл. годового дохода, 18,7 млрд долл. капитала и 21,2 млрд долл. активов.

«Иностранные бизнесы, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 99,5 тыс. человек персонала, годовой доход в размере 25,6 млрд долл., 38,1 млрд долл. капитала и 98,8 млрд долл. активов», — говорится в мониторинге .

По состоянию на конец июня 2023 г. российский рынок уже покинули компании из 35 стран и 39 отраслей экономики, отмечают в KSE Institute: больше всего из них имели штаб-квартиры в США, Германии, Финляндии, Великобритании и Франции и работали в индустриях «Автомобилестроения», «Энергетика, нефть и газ», «Электроника», «Потребительские товары и одежда» и «Пища и напитки».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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