В общий фонд государственного бюджета поступил второй транш в размере $890 млн от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Украина получила еще $890 миллионов от МВФ
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Средства получены после успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) общим объемом $15,6 млрд (11,6 млрд СДР).
Вместе с первым траншем Украина уже получила $3,59 млрд из этой суммы.
«Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
Источник: Минфин
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