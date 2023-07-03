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3 июля 2023, 19:17 Читати українською

Дефицит текущего счета платежного баланса в мае составил $21 миллион

В мае сальдо текущего счета платежного баланса было практически сбалансированным, дефицит составил всего $21 млн (в мае 2022 года — $173 млн). Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

В мае сальдо текущего счета платежного баланса было практически сбалансированным, дефицит составил всего $21 млн (в мае 2022 года — $173 млн).
Фото: depositphotos.com

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Отрицательное сальдо торговли товарами и услугами, сформированное, в том числе за счет значительных расходов граждан Украины, находящихся за границей, было компенсировано благодаря получению гранта от международных партнеров, что увеличило профицит вторичных доходов.

За пять месяцев 2023 года дефицит текущего счета составил $1,4 млрд (в январе — мае 2022 профицит составил $3,1 млрд).

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил $6,3 млрд (за пять месяцев 2022 профицит составил $2,1 млрд).

Экспорт товаров увеличился на 10%, их импорт — на 28,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров снизился на 0,2%, а их импорт увеличился на 6,7%.

Объемы экспорта товаров составили $2,9 млрд.

Вырос экспорт продовольственных товаров на 38.9% (по сравнению с апрелем 2023 года сократился на 3,3%), в том числе зерновых — в 2,2 раза (по сравнению с апрелем уменьшился на 12,8%), а также черных и цветных металлов — на 9,6% (по сравнению с апрелем — на 20,8%).

Экспорт в другие товарные группы сократился.

Куда больше всего экспортировали

В мае 2023 года в номинальном измерении больше увеличился экспорт в страны Азии (на $389 млн, или в 2,3 раза, а их доля в экспорте товаров выросла с 11,3% в мае 2022 года до 23,7% в мае 2023 года) и Африки (на $150 млн, или в 3,6 раза, а их доля увеличилась с 2,2% до 7,2%).

В то же время сократился экспорт в страны ЕС (на $279 млн, или на 13,9%, их доля уменьшилась с 76,3% до 59,7%).

Объемы импорта товаров составили $4,9 млрд. Энергетический импорт снизился на 7,1% (к апрелю — на 10,8%), неэнергетический вырос на 36,2% (к апрелю — на 10%).

Профицит сводного платежного баланса составил $15 млрд (в мае 2022 года дефицит составил $1,9 млрд).

Источник: Минфин
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