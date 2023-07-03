К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 3 июля
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Закрытие 3 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,82/40,21
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39,90/40,30
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8/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,30, евро — 40,83−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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