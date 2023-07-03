Курс валют на вечер 3 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 3 июля Закрытие 3 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,82/40,21 39,90/40,30 8/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,30, евро — 40,83−41,00 грн.

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