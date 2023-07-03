Саудовская Аравия и россия сокращают добычу нефти в ожидании повышения мировых цен

Саудовская Аравия объявила о продолжении сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, россия также сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters .

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Добыча нефти

Согласно заявлению, опубликованному государственным Саудовским агентством прессы, королевство сохранит сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, запущенное в этом месяце в дополнение к существующим ограничениям, согласованным с ОПЕК+, до августа и может продлить его.

Страна будет добывать около 9 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за несколько лет, жертвуя объемами продаж ради более высоких цен.

Как отреагировали цены

После объявления фьючерсы на нефть повысились: нефть Brent выросла на 0,9% до $76,12 за баррель по состоянию на 11:27 утра в Лондоне.

Усилиям Саудовской Аравии поможет россия, которая сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день в августе, заявил вице-премьер-министр россии Александр Новак. Позже он добавил, что страна также будет стремиться сократить производство на эту сумму.

Слабый спрос в Китае ограничил цену на нефть около 76 долларов за баррель ниже уровня, который, по мнению Международного валютного фонда, нужен Саудовской Аравии для покрытия своего бюджета.

Ожидалось, что в этом году цены на нефть возрастут, но они упали примерно на 11% из-за опасений относительно прочности экономики по мере роста процентных ставок.