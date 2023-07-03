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3 июля 2023, 16:48 Читати українською

Рынок акций Турции вырос до исторического максимума

Индекс Borsa Istanbul 100 (BIST), который учитывает акции 100 крупнейших компаний Турции, вырос в понедельник, 3 июня, на 4,05% и достиг нового исторического максимума на отметке 5992,63 пункта. Всего с начала 2023 года индекс поднялся на 8,5%.

Индекс Borsa Istanbul 100 (BIST), который учитывает акции 100 крупнейших компаний Турции, вырос в понедельник, 3 июня, на 4,05% и достиг нового исторического максимума на отметке 5992,63 пункта.

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Торги на бирже

По состоянию на 13:15 эталонный индекс Турции Borsa Istanbul 100 прибавлял 4% и торговался на уровне 5989,68 пункта. Индекс Borsa Istanbul 30 (BIST 30), включающий акции компаний — голубых фишек турецкого рынка, прибавил 4% — до 6653,13 пункта.

В прошлом году рынок Турции стал одним из лидеров доходности на мировом рынке акций.

Частные инвесторы вкладывались в турецкие активы с целью защиты от высокой инфляции.

Читайте: Украинцы скупают недвижимость в Турции и Испании: 5 способов обойти ограничения и вывести средства

За 2022 год фондовый индекс Borsa Istanbul 100 вырос на 196,6%. Согласно данным Bloomberg, этот результат стал лучшим с 1999 года. Большинство европейских, азиатских и американских финансовых рынков в 2022 году продемонстрировали негативную динамику.

Как отмечал Bloomberg, бурный рост рынка акций в Турции в прошлом году был связан с монетарной политикой турецких властей, которые в отличие от многих других стран снижали ставку рефинансирования, а также с высокими показателями инфляции.

Индекс потребительских цен в Турции в годовом выражении составил около 64% в 2022 году.

Источник: Минфин
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