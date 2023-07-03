Рынок акций Турции вырос до исторического максимума

По состоянию на 13:15 эталонный индекс Турции Borsa Istanbul 100 прибавлял 4% и торговался на уровне 5989,68 пункта. Индекс Borsa Istanbul 30 (BIST 30), включающий акции компаний — голубых фишек турецкого рынка, прибавил 4% — до 6653,13 пункта.

За 2022 год фондовый индекс Borsa Istanbul 100 вырос на 196,6%. Согласно данным Bloomberg, этот результат стал лучшим с 1999 года. Большинство европейских, азиатских и американских финансовых рынков в 2022 году продемонстрировали негативную динамику.

Частные инвесторы вкладывались в турецкие активы с целью защиты от высокой инфляции.

В прошлом году рынок Турции стал одним из лидеров доходности на мировом рынке акций.

Как отмечал Bloomberg, бурный рост рынка акций в Турции в прошлом году был связан с монетарной политикой турецких властей, которые в отличие от многих других стран снижали ставку рефинансирования, а также с высокими показателями инфляции.

Индекс потребительских цен в Турции в годовом выражении составил около 64% в 2022 году.