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3 июля 2023, 15:46 Читати українською

Аналитик RoboForex: НБУ потратил почти 1,8 млрд долларов США на поддержку курса гривны

НБУ опубликовал отчет по итогам своей деятельности на валютном рынке. В мае нынешнего года отрицательное сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 1,79 млрд долларов США. Эти средства, по сути, обеспечили стабильность гривны в прошлом месяце. В совокупности с комплексом мер НБУ по борьбе со спекулянтами это привело к укреплению украинской национальной валюты. С момента начала военного конфликта регулятор продал на межбанке более 35,91 млрд долларов США. Необходимо отметить, что он функционирует в особом режиме и коммерческие банки торгуют с Нацбанком напрямую.Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Динамика этих операций представлена ниже на диаграмме.


Валютные интервенции НБУ 07.2022−06.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

На графике видно, что последние 3 месяца спрос на иностранные валюты был не таким высоким. Данный показатель может начать рост ближе к осени. Сальдо активных операций Нацбанка остается отрицательным с момента начала боевых действий между Россией и Украиной. Регулятор стремился обеспечить стабильность курса гривны и не допустить ее стремительной девальвации, как это случалось 8 лет назад.

Оборот межбанковского валютного рынка существенно снизился, так как наблюдается масштабное падение деловой активности во всех отраслях экономики. НБУ пока безуспешно старается возобновить торги на межбанке, однако без возвращения бизнеса к полноценной работе сделать это будет крайне затруднительно. К тому же до сих пор наблюдаются сложности в работе «зерновой сделки», срок которой истекает в середине июля нынешнего года.


Помощь международных партнеров для Украины 01.01.-14.06.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

В нынешнем году Украина получила 19,8 млрд долларов США. Наибольшую помощь оказали страны ЕС — 8,12 млрд долларов, на втором месте находятся США (6,00 млрд). Помощь носит дозированный характер, которая позволяет выполнять социальные обязательства и поддерживать стабильность курса гривны.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,30, а евро достиг отметки 40,80. Вероятно, до конца текущего года НБУ все-таки сможет удержать стабильность на валютном рынке. Какие-либо существенные изменения возможны ближе к осени.

Источник: Минфин
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