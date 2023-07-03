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3 июля 2023, 15:22 Читати українською

За год программы еРабота государство инвестировало в развитие бизнеса 4 миллиарда гривен

За год действия правительственной грантовой программы еРабота государство инвестировало в развитие бизнеса 4 млрд грн. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

За год действия правительственной грантовой программы еРабота государство инвестировало в развитие бизнеса 4 млрд грн.

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Грантовые программы

«1 июля прошлого года Правительство запустило грантовые программы „еРабота“, чтобы поддержать бизнес в это тяжелое время, помочь ему восстановиться и развиваться. За год гранты по этим программам уже получили более 5600 предпринимателей. В общей сложности государство инвестировало в активизацию бизнес-сферы 4 млрд грн. За грантовые средства украинцы получили возможность завести собственное дело, уже работающие предприятия открыли новые направления, расширили сферы деятельности, увеличили объемы производства товаров и услуг. Тысячи украинцев получили работу на этих предприятиях благодаря созданным новым рабочим местам», — отметила Юлия Свириденко.

В целом с начала запуска проекта еРабота в июле 2022 года:

  • по программе «Власна справа» — выдано 5061 микрогрант на 1,2 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 455 грантов на 2,4 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 88 грантов на 325 млн грн.

Читайте: «еРабота»: украинцы смогут получить до 250 000 грн на открытие бизнеса

Как подать заявку

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Дия вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Напомним

Проект еРабота был введен Правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест. Он включает в себя несколько грантовых программ.

В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Ave Bael
Ave Bael
3 июля 2023, 15:28
#
Клоуны драконовскими налогами вытягивают в 100 раз больше из подыхающего бизнеса. Просто насмешка.
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