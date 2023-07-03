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3 июля 2023, 14:59 Читати українською

Украина увеличила экспорт зерна: кто покупал больше всего

Украина в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023) экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом пишет ЭП со ссылкой на данные Минагрополитики.

Украина в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023) экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

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Экспорт зерна

По состоянию на 30 июня Украина экспортировала 16,836 млн т пшеницы, 2,704 млн т ячменя, 18 тыс. т ржи и 29,128 млн т кукурузы.

За прошлый маркетинговый год (с июля 2021 по 29 июня 2022 года) Украина экспортировала 48,355 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе: 18,72 млн т пшеницы, 5,747 млн т ячменя, 161,5 тыс. т ржи и 23,409 кукурузы.

В июне этого года из Украины экспортировали 3,658 млн т зерновых и зернобобовых (за 29 дней июня в прошлом году — 1,256 млн т), в частности:

  • 1,338 млн т пшеницы (в июне в прошлом году — 122 тыс. т);
  • 57 тыс. т ячменя (в июне в прошлом году — 31 тыс. т);
  • 2,257 млн т кукурузы (1,092 млн т).

Кроме этого, с начала 2022/2023 М Г Украина экспортировала 153,6 тыс. т муки (в 2021/2022 МГ — 70,7 тыс. т).

Кто являются крупнейшими покупателями

Румыния за прошлый маркетинговый год увеличила удельный вес в украинском пшеничном экспорте с 0,5% до 15,8%, а эквивалент экспорта за год вырос с $26 млн до полумиллиарда долларов.

Направление торговли пшеницей в Испанию выросло с 0,8% до 14%, объемы взлетели до 2,5 млн тонн.

Турция увеличила долю в экспорте пшеницы с 10 до 20%, ячменя — с 19% до 23%, овса — с 0 до 4%, масла — с 3,5% до 19%.

Также в топ-5 покупателей растительного масла, кукурузы и ячменя вошел Китай.

Китай никуда не исчез, просто стал тише. У топ-5 покупателей масла, кукурузы, ячменя.

В пятерку стран покупателей продовольственного зерна вошел Бангладеш, закупавший зерно за средства ООН.

Польша в рейтинге покупателей пшеницы — на пятом месте, по ячменю — восьмая, по кукурузе — седьмая. По рапсу, ржи и жмыхам — на первом месте.

Источник: Минфин
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