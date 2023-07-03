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3 июля 2023, 14:39 Читати українською

В каких странах ЕС выгоднее всего жить

Евростат обнародовал данные об индексах потребительских цен за 2022 год. Информация свидетельствует о том, что уровень расхода домохозяйств на еду, одежду, рестораны и транспорт существенно отличается в странах Европейского Союза, пишет visitukraine.today.

Евростат обнародовал данные об индексах потребительских цен за 2022 год.
Фото: bbc.com

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Где самые дешевые продукты, безалкогольные напитки и одежда

Существуют значительные отличия в стоимости стандартной продуктовой корзины. Самой дешевой страной является Румыния (72% от среднего по ЕС), а самой дорогой —Дания (121%).

Самая дешевая одежда продается в Болгарии (80% от среднего по ЕС), Венгрии (83%) и Румынии (84%), а самая высокая — в Чехии (115%), Швеции (117%) и Дания (134%).

Где самые низкие цены на табак и алкоголь

Зафиксированная разница между самой дорогой и менее дорогой страной ЕС в ценах на табак и алкоголь впечатляет. К примеру, уровень цен в Ирландии примерно в 3,3 раза выше, чем в Болгарии. Такая большая разница объясняется тем, что страны имеют разные системы налогообложения этих категорий товаров.

К примеру, самые высокие цены на алкогольные и табачные изделия зафиксированы в Дании (138%), Финляндии (174%) и Ирландии (216%). Самый низкий уровень зафиксирован в Венгрии (78%), Польше (73%) и Болгарии (66%).

В каких странах ЕС самые низкие цены на рестораны и отели

На втором месте по разнице в ценах — рестораны и отели. Так, самый высокий уровень цен характерен для Люксембурга (131%), Финляндии (132%) и Дании (156%). Самые дешевые гостиничные и ресторанные услуги предлагают Венгрия (62%), Румыния (62%) и Болгария (51%).

Кроме того, существует разница в стоимости услуг личного транспорта — от 87% в Польше до 132% в Дании, а также в стоимости бытовой электроники — от 92% в Италии до 115% во Франции.

Следует отметить, что в последние месяцы в Европе характеризуются многочисленными протестами среди транспортников.

Где жить дешевле всего

Самыми дорогими странами для жизни являются Ирландия (146% от среднего по ЕС), Дания (145%) и Люксембург (137%). А самые дешевые — Польша (62%), Болгария (59%) и Румыния (58%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 июля 2023, 16:18
#
Статья просто не о чем! Рассчитана на граждан с мешком денег.
ЕС это очень, законодательно и исторически. гибкая структура.
Надо начинать с градации стран.
1 Страны которые подписали Шенгенское соглашение до 1991 года (распада СССР)
2 Страны которые подписали Шенгенское соглашение после 1991 года и присоединились к «Шенгену» как страны оккупированные СССР
3 Страны которые находятся в правовом поле «Единой Европы» но не подписанты «Шенгена»
4 Страны которые в правовом поле «Единая Европа» после 1998 года (бывшая Югославия)
В свою очередь - страны «Шенгена» в которых действует «Конституционная монархия» что отражается на миграционной и социальной политике и исторически либеральном законодательстве (от юридической до налоговой базы) ну и конечно страны бывшие метрополии, тоже очень важный момент для трудоустройства и получения (в дальнейшем) подданства и гражданства ЕС.
Сравнивать цены в том же «Шегене» и странах как Румыния или Болгария как-то просто глупо. Начинать надо с того что средняя минимальная оплата труда в «Шенгене» (в странах подписантах до 1991 года) начинается от 11 евро в час, а в той же Румынии от 4 евро в час. И если кто-то думает что «все так просто» то очень ошибается -вьезжая в Венгрию с Румынии вы увидите ту же границу, шлагбаум и пограничников. И если вы (с относительными проблемами)сможете купить в Болгарии недвижимость, то в Германии или Бельгии это достаточно проблематично.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 июля 2023, 16:24
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Продолжение
Все это и отражается на условиях жизни и социальной защищенности .
Даже по налоговым ставкам и наличию «кейсов» — каждая страна в «Шенгене» имеет свои национальные приоритеты — Бельгия, плавающий НДС на продукты и лекарства, книги (базовая ставка 21% продукты 12% книги и лекарства 6% (о лекарствах просто не помню, но ниже ставки)
Подоходный налог в Германии -тоже свои «приколы» и т. п. Ну и миграционная политика, касается бывших метрополий, работает одно правило — сначала надо трудоустроить гражданина с бывшей колонии, а потом всех остальных.
Ну и сравнение цен на продукты в «Шенгене» и Румынии просто смешно.
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Mr Bungle
Mr Bungle
3 июля 2023, 16:54
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НДС не плавающий, а разный по отраслям и такое по всем странам, почему я против10−10−10. Одежда-сетевые магазину почти по всему ЕС- цены одинаковые Одежда сравнивают Adidas в Чехии и Babidas в Болгарии- не корректно. Цены в продуктовых пропорциональны доходам по странам, но не прямо пропорциональны (думаю привязка к стоимости логистики).
Ну, а так статья о том что в Болгарии дешево, а в Ирландии дорого. И ирландцы пьют…
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 июля 2023, 17:03
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Та откуда мне знать? Я так написал что «нагуглил»…
Вам, конечно виднее.
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