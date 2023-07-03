В каких странах ЕС выгоднее всего жить

Евростат обнародовал данные об индексах потребительских цен за 2022 год. Информация свидетельствует о том, что уровень расхода домохозяйств на еду, одежду, рестораны и транспорт существенно отличается в странах Европейского Союза, пишет visitukraine.today.

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Где самые дешевые продукты, безалкогольные напитки и одежда

Существуют значительные отличия в стоимости стандартной продуктовой корзины. Самой дешевой страной является Румыния (72% от среднего по ЕС), а самой дорогой —Дания (121%).

Самая дешевая одежда продается в Болгарии (80% от среднего по ЕС), Венгрии (83%) и Румынии (84%), а самая высокая — в Чехии (115%), Швеции (117%) и Дания (134%).

Где самые низкие цены на табак и алкоголь

Зафиксированная разница между самой дорогой и менее дорогой страной ЕС в ценах на табак и алкоголь впечатляет. К примеру, уровень цен в Ирландии примерно в 3,3 раза выше, чем в Болгарии. Такая большая разница объясняется тем, что страны имеют разные системы налогообложения этих категорий товаров.

К примеру, самые высокие цены на алкогольные и табачные изделия зафиксированы в Дании (138%), Финляндии (174%) и Ирландии (216%). Самый низкий уровень зафиксирован в Венгрии (78%), Польше (73%) и Болгарии (66%).

В каких странах ЕС самые низкие цены на рестораны и отели

На втором месте по разнице в ценах — рестораны и отели. Так, самый высокий уровень цен характерен для Люксембурга (131%), Финляндии (132%) и Дании (156%). Самые дешевые гостиничные и ресторанные услуги предлагают Венгрия (62%), Румыния (62%) и Болгария (51%).

Кроме того, существует разница в стоимости услуг личного транспорта — от 87% в Польше до 132% в Дании, а также в стоимости бытовой электроники — от 92% в Италии до 115% во Франции.

Следует отметить, что в последние месяцы в Европе характеризуются многочисленными протестами среди транспортников.

Где жить дешевле всего

Самыми дорогими странами для жизни являются Ирландия (146% от среднего по ЕС), Дания (145%) и Люксембург (137%). А самые дешевые — Польша (62%), Болгария (59%) и Румыния (58%).