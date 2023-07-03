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3 июля 2023, 13:20 Читати українською

Список международных спонсоров войны пополнила британская компания

НАПК внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

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Причина

В россии в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021-м и составила 8,03 млрд евро. Выручка компании выросла до 60,1 млрд евро (+14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, больше всего продажи косметики (+20,8%).

После полномасштабного вторжения россии в Украину Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более чем 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в прошлом году.

Читайте: 53% компаний Великобритании анонсировали о своем выходе из россии. 27% все еще остаются

Также благодаря полученной значительной прибыли (+91%) ООО «Юнилевер Русь» удалось увеличить капитал до 34,5 млрд рублей в 2022 году с 25,3 млрд рублей в 2021 году, или на +37%.

«Юнилевер Русь» заплатила около $50 млн налогов в бюджет России за 2022 год.

Unilever заявила, что позиция компании не изменилась по поводу ведения бизнеса в россии, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

«Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет россии помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников». Unilever должен покинуть россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне", — прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 июля 2023, 14:27
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Я предлагаю, подземный переход на ст метро «Черниговская» внести в список «памятников культуры ЮНЕСКО» На каком основании?
Встречный вопрос -а на каком основании НАЗК создает такой список и имеет ли этот список юридическую силу? И в будущем, когда дойдет до международных Судов — будет ли этот список и деятельность НАЗК в этом направлении признана законной?
У нас, что нет в стране возможности создать отдельной Постановой ВР отдельный комитет или отдельный департамент, полномочия которого уже, на этапе создания будут признаны легитимными?
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