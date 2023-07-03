Правительство продолжило госрегулирование цен на «социальные» товары

Кабинет министров продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Госрегулирование цен

Соответствующее постановление № 650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения» вступило в силу 30 июня 2023 года.

«Регулирование цен в течение указанного периода будет производиться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень продуктов питания», — говорится в сообщении.

В частности, в него входят мука пшеничная высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), яйца куриные категории С1, птица (тушки куриные, четверти тушки куриной), подсолнечное масло рафинированное, хлеб ржано-пшеничный и батон.

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В то же время, для устранения чрезмерного давления на бизнес правительство приняло решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.